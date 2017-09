La Banque mondiale a annoncé mardi dans un communiqué le financement à hauteur de 60 millions de dollars (soit près de 147 millions de dinars tunisiens) d'un projet contre le chômage des jeunes et favorisant la création d’emplois.

Invité sur la radio Express FM, Carine Clert spécialiste principale de la protection sociale et du travail à la Banque mondiale et coresponsable du projet a affirmé qu'il s'agissait d'un prêt octroyé à l'État tunisien.

Ce projet intitulé "Moubadiroun" ("initiateurs") ciblera les jeunes défavorisés âgés de 18 à 35 ans "vivant dans le Centre-Ouest, le Nord-Ouest, le Sud, le gouvernorat de Sfax et le gouvernorat marginalisé de la Manouba, dans le Grand-Tunis" rapporte le communiqué.

"Ce projet fournit une possibilité sans précédent de faire le lien entre les volets offre et demande des stratégies pour l’emploi" a indiqué Tony Verheijen, responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Tunisie avant d'ajouter: "en plus de proposer des services ciblés aux jeunes les plus découragés et défavorisés, nous devons veiller à ce qu’ils aient accès à des débouchés, en mettant en place un environnement et des incitations permettant aux entreprises et aux entrepreneurs de prospérer et, partant, de créer des emplois".

Parmi les cibles principales les femmes: "parallèlement à la mise à disposition de ressources pour les soulager de leurs responsabilités domestiques, comme une aide à la prise en charge des enfants et des proches âgées, le projet financera des campagnes en direction des familles, des communautés et des employeurs potentiels pour faire évoluer les mentalités et les comportements bloquant l’accès des femmes au monde du travail" rapporte la Banque Mondiale.

Selon Carine Clert, "la Tunisie s’emploie à mettre en place un nouveau système, que nous nous engageons à soutenir, pour redonner de l’espoir aux jeunes, notamment les femmes et les plus défavorisés, et leur ouvrir des perspectives".

Supervisé par le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, ce projet sera dirigé par un comité de pilotage regroupant de nombreux ministères à l'instar du ministère de l'industrie, des affaires sociales, des jeunes, de la femme et de la famille. Des comités régionaux composés d'acteur locaux et de la société civile seront également mis en place pour superviser le projet.

