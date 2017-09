Quand l'ambassadeur de France Olivier Poivre D'Arvor vous fait découvrir le Rfiss Tounsi et Sbeitla (VIDÉOS)

L'ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d'Arvor, est de retour après ses vacances et pour entamer sa rentrée, il est allé à Kasserine. Après la découverte de la Assida, de la mandarine tunisienne, il découvre le Rfiss Tounsi, une pâtisserie de la région de Kasserine.

Optant toujours pour la proximité et la spontanéité, l'ambassadeur de France en Tunisie, semble apprécier ce met local: "C'est très diététique", lance-t-il, en interrogeant sur sa recette, Monia Mhamdi, responsable associative de la région, assise à ses côtés. Cette dernière a souhaité, par ailleurs, que le Rfiss Tounsi fasse partie des mets de l'ambassadeur de France.

Son souhait a été bien entendu par Olivier Poivre D'Arvor qui affirme sur sa page Facebook: "Gastronomie à Kasserine! Si on remplaçait en France à table au moment de prendre le café les classiques truffes au chocolat par le Rfiss Tounsi?".

Autre découverte, celle du site archéologique de Sbeitla, près de Kasserine. Émerveillé par le récit du guide sur l'histoire de ces vestiges, l'ambassadeur de France appelle les Tunisiens et les Français à venir visiter cet endroit: "C'est l'un des endroits les plus extraordinaires au monde", lance-t-il.

Il déplore le fait qu'il soit très peu connu et a appelé à "désenclaver" cet endroit. "Une ville au placement stratégique au pied des chaînes de l'Atlas, une beauté à couper le souffle. Très fréquenté il y a encore quelques années, objet d'une coopération active avec la région Provence Côte d'Azur et la ville d'Arles, Sbeitla mérite plus que le voyage. Sa visite devrait être systématiquement inscrite à l'agenda des Tunisiens er des touristes du monde entier!", écrit-il sur page Facebook.

