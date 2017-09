Un chef étoilé révèle le surprenant secret de ses œufs brouillés

CUISINE - Nombre de gourous de la gastronomie sont partis à la recherche de la recette parfaite des œufs brouillés. Certains en ajoutant d'autres ingrédients, d'autres en changeant le temps ou la méthode de cuisson. Mais au lieu de compliquer les choses plus qu'il ne le faudrait, l'astuce de ce cuisinier vous simplifie la vie, avec un beau résultat à la clé.

Le chef doublement étoilé Daniel Patterson est en pleine campagne de promotion pour son nouveau livre de cuisine, "The Art of Flavor" (inédit en français). A l'intérieur de ces pages, on retrouve notamment sa propre recette d'œufs brouillés cuisinés non pas à la poêle, mais bouillis. Son astuce : verser les œufs déjà battus dans une casserole d'eau bouillante, comme si vous faisiez des œufs pochés (voir la vidéo ci-dessous).

On peut imaginer que cette cuisson express de vingt secondes ne conduit aux mêmes œufs brouillés crémeux que ceux cuisinés pendant quatre minutes à la poêle, comme le conseille le célèbre cuisinier Gordon Ramsay, animateur de la version américaine de Cauchemar en Cuisine. Même si les œufs de Daniel Patterson semblent photogéniques, ils semblent un peu secs sur les images de la vidéo.

Par contre, si vous n'avez pas assez de temps pour cuisiner et si vous n'aimez pas faire la vaisselle, la méthode du chef étoilé ne peut que vous séduire.

Cet article, initialement publié sur le HuffPost américain, a été traduit par Yves Souben.

