Comment se réveiller avec un teint frais?

Un teint frais, c'est un teint synonyme de peau en santé, lumineuse, lisse, sans traces de fatigue. Oui, le sommeil y est pour beaucoup, mais malheureusement cela ne fait pas tout.

Voici quelques conseils pour se réveiller avec un teint qui "glow".

Se démaquiller soigneusement

Avec la rentrée, on prend de bonnes résolutions et avant de se coucher on n'oublie sous aucun prétexte le fameux démaquillage. Pourquoi? Nettoyer sa peau permet à l'épiderme de s'oxygéner et de se régénérer. Pour que cela ne soit plus fastidieux, on choisit des nettoyants adaptés à sa peau et dont les parfums nous préparent à tomber dans les bras de Morphée en douceur.

Se masser le visage



On le fait avant de se coucher et avec une huile en effectuant de petites rotations avec la pulpe des doigts. On part du menton jusqu'au front, puis on opère des mouvements circulaires de l'intérieur vers l'extérieur du visage. On insiste sur les rides, comme la ride du lion (front) , pour aider à la lisser et à la décrisper. L'avantage d'effectuer un massage régulièrement? Il stimule l'épiderme en lui redonnant toute sa souplesse. Autre avantage majeur: il augmente l'efficacité des soins.

S'appliquer des soins de nuit



La nuit, les cellules de l'épiderme se renouvellent et ont besoin d'un traitement de faveur. Pas question donc de se coucher sans avoir appliqué un soin douillet sur notre peau. La nuit, la chaleur du corps augmente et les pores se dilatent ce qui permet une meilleure absorption des actifs. On opte alors un soin gorgé d'actifs adaptés aux besoins de notre peau. Sur le long terme, on voit la différence!

Des masques de nuit

Tout droit venus de Corée, ces types de masques aux formules bourrées d'agents hydratants et lissants, sont frais à l'application, défroissent les traits et repulpent l'épiderme lorsqu'on se repose. En prévision de matins difficiles, c'est l'arme fatale.

