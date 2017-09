RedOne et Daddy Yankee jouent les vendeurs de jus d'orange à Marrakech

PEOPLE - Le rappeur portoricain Daddy Yankee, mondialement célèbre grâce à son tube planétaire "Despacito", en duo avec Luis Fonsi, fait actuellement un tour du Maroc en compagnie du célèbre producteur marocain RedOne, et du champion marocain de MMA, Abu Azaitar.

Daddy Yankee, Ramón Luis Ayala Rodríguez de son vrai nom, et que l'on surnomme le "roi du Reggaeton" depuis le succès de "Gasolina", autre tube sorti en 2004, est arrivé hier à Marrakech, après un passage par Tétouan, la ville natale de RedOne.

Dans la ville ocre, Daddy Yankee et RedOne ont joué aux vendeurs de jus d'orange sur la place Jamaa El Fna, sous le regard ébahi des Marrakchis. La foule s'est très vite réunie autour des deux artistes, qui se sont également offert un tour dans la médina.

Just landed in Marrakech with my brothers @daddyyankee @abuazaitar @omar_azaitar #achalmalik Et opslag delt af RedOne (@redone) den 11. Sep 2017 kl. 9:59 PDT

Grabándome en la pichaera, te estoy viendo! 👀👀😂 #morocco #Africa Et opslag delt af Daddy Yankee (@daddyyankee) den 11. Sep 2017 kl. 11:46 PDT

#Daddyyankee @daddyyankee #DYARMY_PARAGUAY 💪💪🙌 Et opslag delt af DYarmy Paraguay (@dyarmyparaguay) den 11. Sep 2017 kl. 8:21 PDT

Arrivée au Maroc hier, à l'aéroport de Tétouan, Saniet R'mel, la fine équipe s'est rendue en tournage à Chefchaouen, où elle a rencontré les frères et réalisateurs marocains Said et Mamoun Naciri, avant de se diriger vers la ville ocre.

Une escapade entre amis qui laisserait imaginer que la petite équipe prépare une belle surprise. Une prochaine collaboration entre les deux artistes? Affaire à suivre...