CATASTROPHE NATURELLE - Les ouragans Harvey et Irma viennent de ravager les côtes sud-est des États-Unis, notamment le Texas et la Floride. Suite à cela, l’ambassade du Maroc à Washington et le consulat général à New York annoncent suivre, "avec préoccupation", l’évolution de la situation des Marocains dans les zones sinistrées qui connaissent une forte concentration de la communauté marocaine, notamment à Houston (Texas), Tampa, Sarasota et Miami (Floride).

"Selon les informations recueillies à cette date, aucune victime parmi nos ressortissants n’a été signalée", indique lundi un communiqué de l'ambassade du Maroc à Washington, précisant, toutefois, que la tempête a touché plusieurs familles marocaines, causant d’importants dégâts matériels.

Dans ce cadre, rappelle la même source, un communiqué a été envoyé aux membres de la communauté marocaine, les invitant à suivre les directives de sécurité instaurées par les autorités locales, et les priant de prendre attache avec la cellule de veille mise en place au niveau des services consulaires.

Dans le cadre de son appui et son assistance à la communauté, l’ambassade, "en contact permanent avec les représentants sur place de la communauté", exprime "son soutien et sa pleine solidarité avec les sinistrés et envisage, à cet effet, l’envoi d’une commission en vue de s’enquérir de la situation de (ses) ressortissants et recueillir leurs doléances", ajoute la même source.

Un consulat mobile sera également organisé rapidement afin d’apporter un accompagnement de proximité et aider les personnes qui auraient perdu leurs papiers à se les faire reconstituer.