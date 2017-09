iPhone X : l'évolution de tous les iPhones depuis le début en morphing

Avant l'iPhone anniversaire qui répond au nom d'iPhone X et qui devrait être révélé mardi 12 septembre, les anciens modèles d'Apple ont parcouru un long chemin. Pour les dix ans de la marque, celle-ci devrait montrer lors de sa keynote un modèle muni d'un écran intégral, qui font passer pour étriqués les premiers iPhones.

Comme le montre notre vidéo au-dessus de l'article, le morphing de tous les modèles d'iPhone, dans l'ordre chronologique de sortie montre à quel point leur apparence ont changé et notamment leur taille (la vidéo respecte le ratio des dimensions des différents appareils pour mieux s'en rendre compte).

Une évolution qui justifie le prix de l'iPhone X? L'engin devrait dépasser les 1000 euros en France (1099 dollars aux États-Unis). Le fruit d'une décennie de "révolutions" et de "One More Thing"...

