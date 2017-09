Étiez-vous un "harceleur silencieux"? La prise de conscience de ce YouTubeur

HARCÈLEMENT - À l'école, au collège ou au lycée il y aurait d'un côté les personnes harcelées, de l'autre les harceleurs. Est-ce aussi simple que cela? Est-ce forcément tout noir ou tout blanc? Entre les deux, il y a tous les autres, ceux qui sont spectateurs, qui voient de loin mais ne se sentent pas forcément concernés.

C'est à ceux-là, ceux qui "laissent faire" que s'adresse le Youtubeur et humoriste Nino Arial dans une vidéo mise en ligne le 8 septembre. Il les appelle les "harceleurs silencieux".

Lui qui, d'habitude, réalise des contenus humoristiques, a reçu le commentaire d'une jeune fille après avoir mis en ligne une vidéo sur la rentrée intitulées "Les pires galères de la rentrée". Celle-ci l'a remercié de l'avoir fait rire avec ce qui est "la pire journée de l'année, chaque année". Il discute alors un peu avec puis commence à se documenter sur le sujet.

"On est tous là, on regarde"

"Après notre discussion, j'ai regardé des reportages qui se placent souvent du côté de la victime. Je ne pouvais pas me reconnaître dedans, je n'ai jamais été victime de harcèlement", explique-t-il auprès du HuffPost. Il ne se reconnaît pas non plus dans le clan des harceleurs. Par contre, "je me rappelle que je voyais des élèves qui se faisaient embêter et on est tous là, on regarde", poursuit-il. "On réfléchit, on repense à ce gars qu'on appelait comme-ci ou comme-ça, aux surnoms qu'on peut donner. J'ai aussi pensé à mon petit frère et aux comportements que j'ai pu avoir avec lui."

Il se reconnaît alors comme ayant été un "harceleur silencieux", c'est-à-dire quelqu'un qui ne participe pas directement au harcèlement mais n'intervient pas quand il en est témoin, ou encore qui fait une blague de temps en temps sans se demander si la personne en face la trouve drôle. C'est à ces jeunes-là qu'il s'adresse dans cette vidéo.

"J'ai appelé cette vidéo 'j'ai été harceleur' parce qu'en réfléchissant bien, je me rappelle que moi aussi d'une certaine manière j'ai participé au harcèlement de certains élèves quand j'étais plus jeune. J'étais populaire, j'ai toujours fait partie des mecs cool qui sortaient avec des filles et qui avaient une bande de potes", raconte-t-il dans la vidéo. "Je me disais que j'étais pas concerné par ces 'petits problèmes' qu'avaient les autres. Et au final, j'ai fait la grosse connerie de laisser faire, de ne rien dire. Pourquoi? Parce que je me croyais neutre. Mais laisser faire et ne rien dire, ce n'est pas être neutre, dans le harcèlement il n'y a que deux camps: les harceleurs et les harcelés. Et aujourd'hui je me dis que si on ne fait pas partie d'un camp, on fait obligatoirement partie de l'autre."

A la fin de sa vidéo, il demande à ses abonnés de se mettre ne serait-ce qu'un instant à la place de ceux qui subissent le harcèlement toute la journée, toute l'année, qui se sentent seuls. Et rappelle que, souvent, "le calvaire continuait sur les réseaux sociaux". Un élève sur cinq est en effet confronté au cyber-harcèlement. Selon des chiffres de 2015, 12% des élèves seraient touchés par le harcèlement scolaire.

Également partagée sur Facebook, la vidéo de Nino Arial a été partagée près de 8000 fois et likée plus de 12.000 fois.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.