Le Groupe acrobatique de Tanger en tournée pour présenter son spectacle "Halka"

SPECTACLE - Après une belle tournée en France et en Belgique, la troupe du Groupe acrobatique de Tanger effectuera une tournée dans le royaume du 14 au 29 septembre pour présenter son spectacle "Halka", coup de cœur de l'Institut français du Maroc.

Pyramides humaines, acrobaties et haute voltige sont au programme de cet étourdissant spectacle, qui rend hommage à l'acrobatie marocaine, unique au monde et joyau du patrimoine culturel national.

La "halka" désigne, dans les milieux populaires marocains, un cercle formé par la foule au centre duquel se produisent depuis la nuit des temps danseurs, conteurs et acrobates. Comme une sorte de ballet inspiré de danses ancestrales et d'acrobaties guerrières, "Halka" raconte l'histoire d'un Maroc ancré dans ses traditions, mais résolument tourné vers la modernité.

Les douze artistes de la troupe réalisent leurs prouesses au rythme de percussions, chants et poèmes. Les corps forment des figures vertigineuses et diffusent une énergie magnétique et authentique. Ils ont, pour la plupart, appris cet art sur des places publiques dans des villes ou villages du pays, en observant leurs aînés devenus maîtres.

Retour aux sources

Le Groupe acrobatique de Tanger a été fondé il y a dix ans par Sanae El Kamouni, avec pour objectif de mettre en lumière la richesse de l'acrobatie marocaine et le patrimoine culturel populaire. "Au bout de 11 ans de tournée dans le monde entier et de différentes collaborations artistiques, les artistes du Groupe acrobatique de Tanger ont souhaité écrire leur premier spectacle collectif en collaboration avec Abdeliazide Senhadji et Airelle Caen de la Cie XY et Boutaïna El Fekkak. 'Halka' est le fruit de cette collaboration", confie au HuffPost Maroc Sanae El Kamouni. "Tous les acrobates, à leur début, ont commencé par une halka. Aujourd'hui, ils partagent avec nous leur halka contemporaine, surprenante, joyeuse et poétique", ajoute-t-elle.

Après une tournée chaleureusement applaudie en France et en Belgique, le groupe effectue un retour aux sources, au Maroc, pour plusieurs représentations à Agadir, Marrakech, Casablanca, Tanger et Oujda.



Présenté dans le cadre de la saison culturelle France-Maroc 2017 de l’Institut français du Maroc, l'événement est organisé en partenariat avec la Fondation BMCI.

LES DATES DE LA TOURNÉE À Agadir, au Centre culturel d’Aït Melloul, le jeudi 14 septembre à 19h

À Marrakech, à l'Institut français, le lundi 18 septembre à 20h

À Casablanca, au Studio des Arts Vivants, le jeudi 21 septembre à 20h30

À Tanger, au Palais des Institutions Italiennes, le mardi 26 septembre à 21h

À Oujda, au Théâtre Mohammed VI, le vendredi 29 septembre à 19h30

