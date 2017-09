Ces clichés de desserts vegan réalisés par un ado de 16 ans sont fascinants

Ce compte Instagram est à se pâmer tant les desserts immortalisés sont beaux et alléchants. Les clichés de bouffe sont légion sur Instagram, mais là ça vaut vraiment le détour!

Cet ado de 16 ans dénommé Jose partage des photos de ses desserts vegan franchement (d)étonnants. Qui a dit qu'être vegan c'était plate?

Certainement pas le jeune homme qui a d'ailleurs pour slogan "Life is too short to eat boring food " - "la vie est trop courte pour manger une nourriture ennuyeuse"

Ce compte désormais est suivi par 478 000 personnes qui clairement aimeraient se délecter de ces desserts aux nuances pastel qui promettent de faire frémir nos papilles.

Des smoothies roses ou bleus, en passant par des crèmes glacées ou ces parts de tartes telles de véritables oeuvres d'art, on se sent soudainement la dent très sucrée.

ECLIPSE Smoothie Bowl 😌🚀🌌🌙 Topped with frozen blueberries & blackberries, sprinkles and a chocolate moon 💙💜 Made just with frozen bananas, blueberries and butterfly pea powder. Inspired by today's eclipse! ✌🏽✨ Une publication partagée par J o s e (@naturally.jo) le 21 Août 2017 à 18h37 PDT

Which one would you pick? 😛💖🥞 @anettvelsberg made this mini pancake party with blueberries, figs, dragon fruit, raspberries, sprinkles & more. Looks so yummy! ✌🏽✨ Une publication partagée par J o s e (@naturally.jo) le 18 Août 2017 à 18h32 PDT

Vegan Blueberry Cheesecake 🍰💙 @xanjuschx made this cake with blueberries in the middle 💦 Who would you share this with? ✌🏽✨ Une publication partagée par J o s e (@naturally.jo) le 11 Août 2017 à 18h15 PDT

Which Slice would you pick? 😆🍫🍰💘 Chocolate, vegan Sprinkles, Coconut Flakes, Frozen Blueberries, Raspberries, or Blackberries? ✌🏽✨ Une publication partagée par J o s e (@naturally.jo) le 12 Août 2017 à 18h19 PDT

