La deuxième édition de la Biennale des photographes du monde arabe contemporain débute le 13 septembre à Paris (PHOTOS)

Scarlett Coten est une photographe française spécialisée dans le monde arabe depuis les années 2000, explorant les thèmes de l'identité et de l'intimité. Après un voyage en Égypte où elle a vécu en immersion au plus près des bédouins dans le désert du Sinaï, elle lance sa série "Mectoub" où elle se concentre sur des portraits d'hommes dans 7 pays arabes.

Vivant entre Paris et Tanger, Daniel Aron a été derrière l'image de la marque Hermès récoltant au passage de nombreux prix pour ses travaux publicitaires. Collaborant avec les plus grands magazines à l'instar de "Vogue" ou de "Elle", il expose depuis 1989.

Ce talent égyptien n'était pas destiné à être dans les arts visuels...et pourtant. Médecin de formation, Ahmad El-Abi a trouvé sa passion dans les arts visuels et principalement l'art conceptuel et la photographie. De la conception à la production, il réalise toutes les étapes tout seul de A à Z, inspiré par le quotidien.

Le photographe tunisien Douraid Souissi est actuellement en résidence à la Cité Internationale des Arts de Paris. Il découvre la photographie artistique lors de son séjour aux États-Unis où il y a obtenu un master en Philosophie. Présent dans de nombreuses manifestations artistiques comme 1:54 à Londres, au festival Voies Off à Arles, et à l’Expo-Talan à Tunis, sa dernière création intitulée "Mohamed, Salem, Omrane, Hbib, Hsouna, Alaa, Farid, Hamza, Mehdi, Oussama, Kamel” est une série de portraits qui offre de nombreuses lectures.

Mouna Karray; Noir#1; Série Noir; 2013

La photographe tunisienne Mouna Karray a étudié l'art et la culture à Tunis avant de s'envoler à Tokyo où elle a étudié la photographie au Tokyo Institute of Polytechnics and Arts. Son travail mêle sociopolitique et expériences personnelles explorant les mécanismes de construction de l’identité et de la mémoire. Depuis 2006, elle réalise plusieurs expositions à Paris, Francfort, Washington ou encore Londres où elle est représentée par la Tyburn Gallery.