Cette reporter a pris Jim Carrey beaucoup trop au sérieux pendant son interview

PEOPLE - Jim Carrey a participé à une soirée lors de la Fashion Week de New-York. Repéré par les caméras de E!News, spécialiste mode sur ce genre de tapis rouge, l'acteur n'a pas vraiment joué le jeu de l'interview, préférant un second degré auquel son interlocutrice n'a pas été sensible. La reporter tente de lui poser des questions sur son style et les icônes célébrées lors de cette soirée, mais Jim Carrey a tout simplement rétorqué: "Je ne crois pas aux icônes". Il a ensuite renchéri en disant que c'était la soirée la plus vide de sens à laquelle il pouvait assister ce soir là.