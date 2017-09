TUNISIA - FEBRUARY 9: The coast near La Marsa, Tunis Governorate (Wilayat Tunis), Tunisia. (Photo by DeAgostini/Getty Images) | DEA / W. BUSS via Getty Images

Innovation et sensibilisation sont depuis 2013 matière à compétition entre communes africaines, dans un challenge pour le moins original, au nom de "Netville".

C'est cette compétition internationale et ludique que la commune tunisienne de La Marsa organisera les 08, 09 et 10 novembre prochain. La compétition réunit différentes communes africaines dans un but de mettre en valeur les meilleures actions de sensibilisation et d’innovations technologiques en produits et services dans la protection de l’environnement et le développement durable.

Des élus, des médias, des ONG, des experts du secteur privé, nationaux et internationaux, des associations, des écoles et des citoyens seront présents pour assister aux conférences et débats animés par des experts Internationaux et des entreprises, sur les défis relatifs aux secteurs de l’environnement et de l’économie circulaire.

Aux termes des 3 jours d'échanges, des Netville d'Or, d'Argent et de Bronze seront attribués aux communes lauréates afin de les récompenser du partage de leur savoir-faire avec les participants. Ainsi, Netville La Marsa 2017 sera sous le signe de Smart city ou de la commune du Futur

Les conférences et le Challenge de Netville concerneront les sujets suivants:

- L’administration 4.0

- La transition Energétique

- La transformation Intelligente Numérique du Bâtiment

- Le développement durable La manifestation verra aussi la naissance de 2 concepts en 2017:

- Vision Verte qui concerne les établissements Hôteliers quant à leur rôle majeur dans la préservation de l’environnement.

- Le Conseiller Environnement Junior ; issu du milieu scolaire et élu par les élèves suite à l’organisation de mini campagne électorale avec un objectif combiné, responsabiliser les jeunes envers le respect de l’environnement dans un contexte organisé par leurs soins et les initier à la démocratie en leur inculquant les bases du dialogue.

L'album photo de Netville 2013 au cours duquel La Marsa a remporté le Netville d'Or

La Tunisie qui a misé beaucoup sur la protection de l'environnement ces 20 dernières années, avait été l'invitée d'honneur de Netville lors de son édition 2013 au Maroc (que vous trouverez dans les vidéos ci-dessous), et avait remporté le Netville d'Or grâce à une application présentée par la commune de La Marsa.





Pour cette nouvelle édition de Netville organisée par Up’Med Com en partenariat avec l'Association Tunisienne des Conseils et Orientation Géographique Numérique (ATCOGEN), le Maroc sera le pays invité d'honneur.

