Si les Hommes disparaissaient, voici ce qui arriverait à la planète (VIDÉO)

Qu'arriverait-il si les humains disparaissaient de la terre subitement? Une question que chacun pourrait s'être posé une fois dans sa vie. La réponse dans la vidéo ci-dessous, publiée par Brut.

Dans cette utopie inspirée d'un reportage de National Geographic, les humains disparaissent soudainement. Il en résulte tout simplement que la nature suivra son cours. Tout n'est pas positif, tout n'est pas négatif non plus.

Les spéculations présentées émanent de scientifiques, ingénieurs et autres experts qui, dans le cadre d'une émission de télévision "Life After People" (La vie après les humains), ont imaginé ce qui pourrait arriver à la terre si l'humanité cessait d'exister soudainement.

L'Homme a commencé à dominer la nature pour sa survie. S'il n'est pas au sommet de la chaine alimentaire, il est clair qu'avec les outils qu'il a conçu, il est quasi hors de danger.

Sans l'intervention de l'Homme, les arbres et les plantes pousseront naturellement. Il faudra 15 ans pour que la végétation couvre les routes. Après 30 ans, certains bâtiments commenceront à s'écrouler, l'écosystème mêlera structures humaines et végétation. Dans l'océan le corail prolifère en recouvrant les épaves, joli non?

Toujours selon la vidéo, il faudra 500 ans pour que les forêts retrouvent leur état d'il y a 10000 ans.

Il faut attendre 60 ans pour que les océans se remettent complètement de la surpêche.

200 ans plus tard, le CO2 produit par l'Homme aura été complètement nettoyé. Les barrages cèdent, les rivières retrouvent leur cours naturel.

25000 ans plus tard, certains déchets nucléaires seront les derniers vestiges de l'humanité.