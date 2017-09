Quatre éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Bordj Badji Mokhtar

Quatre (04) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés dimanche à Bordj Badji Mokhtar 6/ Région militaire par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), indique lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a arrêté le 10 septembre 2017 à Bordj Badji Mokhtar/6 RM, quatre (04) éléments de soutien aux groupes terroristes", précise la même source.

En outre, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam, 19 contrebandiers et saisi deux (02) véhicules tout-terrain et des outils d’orpaillage, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a appréhendé, à Ghardaïa/4 RM, neuf (09) immigrants clandestins de différentes nationalités", ajoute le communiqué.

D’autre part et à Tlemcen/2 RM, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, deux (02) narcotrafiquants à bord d’un camion et en possession de 40 kilogrammes de kif traité" conclut le communiqué.

