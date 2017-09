Espagne: La ministre de l'Emploi remercie les travailleurs marocains qui "participent à la reprise économique"

EMPLOI - La ministre espagnole de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fátima Báñez, a rencontré son homologue marocain, Mohamed Yatim, ce lundi 11 septembre.

Les deux ministres ont tenu une réunion à Madrid dans le but d'intensifier leur coopération en matière d'emploi, de sécurité sociale et de gestion des flux de travailleurs, rapporte l'agence de presse espagnole Europa Press.

À cette occasion, la ministre espagnole a tenu à remercier les travailleurs d'origine marocaine qui "participent à la reprise économique de l'Espagne". Mme Báñez a ainsi assuré que la croissance se confirme et que la conséquence "la plus importante" est la relance de l'emploi, qui touche "sans distinction les travailleurs nationaux et étrangers."

Fortalecemos nuestra cooperación con #Marruecos. Encuentro con @YatimM, en su primera visita como Ministro de Trabajo e Inserción Social. pic.twitter.com/ZFQNKoTVrg — Fátima Báñez (@fatimaempleo) 11 septembre 2017

"Nous renforçons notre coopération avec le #Maroc. Rencontre avec @YatimM, lors de sa première visite en tant que ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle."

Les Marocains, premiers étrangers affiliés à la sécu espagnole

La ministre a également estimé qu'"il y a un intérêt à faire avancer la coopération" entre les deux pays, soulignant les progrès réalisés en la matière entre le ministère espagnol et l'Agence marocaine de l'emploi (ANAPEC), notamment "dans la gestion de la venue des travailleurs marocains saisonniers en Espagne".

Il faut dire que les Marocains sont toujours les premiers travailleurs étrangers extra-communautaires cotisant à la sécurité sociale en Espagne. À ce jour, plus de 225.000 affiliés sont Marocains, selon la ministre.

L'Espagne et le Maroc célèbreront bientôt le 35e anniversaire de la signature de l'accord bilatéral sur la sécurité sociale, a-t-elle rappelé. Une occasion de "réfléchir à la façon d'améliorer les instruments d'opportunité de renforcement de la coopération", a souligné le Secrétaire d'État pour la sécurité sociale, Tomás Burgos.