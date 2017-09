École publique: Les cours du vendredi reprendront à 14h après le changement d'heure

ÉDUCATION - Après la note envoyée jeudi dernier par le ministère de l'Education aux établissements scolaires, une petite polémique est née sur les réseaux sociaux.

En cause: la modification des horaires des cours du vendredi après-midi, qui reprendront à 15h pour permettre aux enseignants ou élèves d'accomplir leur prière de Dohr, qui est aux alentours de 13h30 pendant l'été.

La mesure n'est pourtant pas nouvelle, nous assure une source au sein du ministère de l'Éducation nationale. "Cela fait des années que nous faisons cela, en fonction du fuseau horaire (GMT+1). Quand on reviendra à l'heure légale (GMT) au mois d'octobre, les élèves reprendront les cours le vendredi à 14h", explique-t-elle.

Pour les collégiens et lycéens, les cours finiront à 19h jusqu'à ce que le Maroc revienne à l'heure d'hiver. Ils termineront alors à 18h. Pour les écoles primaires, les élèves finiront "en fonction des horaires fixées au préalable", indique le ministère dans sa note.

Par ailleurs, petite nouveauté cette année: les élèves devront chanter l'hymne national et saluer le drapeau dans la cour de l'école deux fois par semaine, au début et à la fin, avec leurs enseignants et le staff administratif.

"Cela existait déjà dans les écoles marocaines il y a plusieurs années, mais certaines ne respectaient plus cela. Nous l'avons rendu obligatoire, comme dans d'autres pays, pour développer le sentiment de citoyenneté et d'appartenance au pays", indique notre source.