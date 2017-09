10 tendances capillaires à adopter pour une rentrée en beauté

On craque pour le carré plongeant long et wavy, à associer idéalement avec une coloration ombrée pour un rendu lumineux.

Très conseillée pour les visages ronds, la frange courte aide à atténuer l'effet bébé joufflue.

Parfaite pour souligner le caractère et la personnalisé de celle qui la porte, la coupe courte asymétrique est a oser de préférence quand on a les cheveux lisses et souples.

On craque pour cette tendance venue tout droit des 90's, repérée sur Lucy Hale, alias Aria de Pretty Little Liars, mais aussi sur plusieurs mannequins et célébrités. Le carré strict se porte idéalement juste au-dessous des oreilles pour une touche sophistiquée qu'on adore.

Cette année, on assume les boucles, on les magnifie même! L'afro-chic est la tendance à adopter pour un look décomplexé et effortless.

Vous pensez que boucles et frange ne font pas bon ménage? Repensez-y. Le mannequin Alanna Arrington nous donne une leçon de style avec coupe arrondie et ses cheveux au naturel.

La coupe garçonne dite "pixie cut" est un intemporel. À la fois, glamour et sophistiquée, elle est à décliner au gré des envies. Bien qu'extrêmement tendance, elle nécessite soin et entretien. Alors on réfléchit bien avant de passer le cap.

Le contouring s'attaque désormais à nos crinières et on ne s'en plaint pas! Cette tendance vient redessiner les contours du visage pour illuminer et donner un coup de fouet à la chevelure.

Le blunt bob est indéniablement la coupe de la rentrée. Lisse, wavy, ondulé ou encore bouclé... elle va avec tout. On coupe un peu en dessous de la mâchoire pour allonger le cou et structurer le visage. On favorise la raie au milieux pour un look edgy.