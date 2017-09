La tendance du marché

Après plusieurs semaines haussières, le marché s’est enfoncée dans le rouge, en glissant de 0.42% à 6 318.20 points. L’indice phare réduit, ainsi, sa performance annuelle à 15.11%.

La morosité est, également, perceptible au niveau des échanges qui ont totalisé 11.2MDt, soit une enveloppe moyenne de 2.2MDt par séance.

Analyse des valeurs

Le titre SOTEMAIL s’est adjugé une hausse de 17.5% à 1.410Dt sur la semaine mais qui ne redresse en rien le parcours boursier depuis le début de l’année qui reste largement dans le rouge à –39.2%. Notons que la filiale de SOMOCER Group, a accusé une perte semestrielle de 1.35MDt contre un déficit net de 2.01MDt au 30-06-2016.

s’est placé parmi les meilleures performances de la cote pour la deuxième semaine consécutive. L’action s’est appréciée de 7% à 25.660Dt, en générant des échanges de 10 000Dt. Retournement de tendance pour le titre BIAT qui a dévissé de 2.1% à 115.000Dt, dans un flux de 0.6MDt. La valeur ramène, ainsi, ses gains annuels à 32.6%.

Les nouvelles du marché

SOTIPAPIER: Augmentation de capital

La société SOTIPAPIER a obtenu le visa du CMF pour opérer une augmentation de capital en numéraire portant sur une levée de 15MDt. L’opération se fera par l’émission de 3 991 666 actions nouvelles au prix de 3.750Dt l’action, soit à une prime d’émission de 2.660Dt. La période de souscription s’étalera du 09/10/2017 au 27/10/2017 inclus pour l’exercice du droit préférentiel de souscription et du 31/10/2017 au 17/11/2017 inclus pour les souscriptions au public. La souscription à l’augmentation de capital en numéraire est réservée, à titre préférentiel, aux anciens actionnaires ainsi qu’aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse.

ASSAD: Etats financiers intermédiaires au 30-06-2017

L'Accumulateur Tunisien ASSAD a publié des résultats semestriels de bonne facture. La société a enregistré une progression des revenus de 16% à 35.5MDt, favorisée essentiellement par l’accroissement des ventes à l’export (+20% à 24.3MDt). Au terme des six premiers mois de l'année, ASSAD a multiplié par six son bénéfice net au premier semestre de l'année en cours, pour atteindre 3.26MDt contre 507 mille dinars à la même date un an plus tôt.

SOTUVER: Etats financiers intermédiaires au 30-06-2017

La Société Tunisienne de Verreries (SOTUVER) a publié ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2017. Ces états font ressortir un résultat net de la période bénéficiaire de 4.3MDt, enregistrant une progression de 67%. En outre, le total des revenus de la société affiche une croissance de 20% à 29.2MDt.

LILAS: Etats financiers intermédiaires consolidés au 30-06-2017

Durant les six premiers mois de l'année, le Groupe a vu ses revenus atteindre 177MDt, enregistrant ainsi une croissance de 9%. Côté rentabilité, LILAS a réalisé une bénéfice net part du groupe de 17.6MDt, en hausse de 10%.

