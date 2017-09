À la Fashion Week de New York, ces modèles ont porté des bandelettes anti-friction

MODE - La mode évolue, les mentalités aussi: nouvelle charte des géants français du luxe Kering et LVMH (interdiction de faire défiler des mannequins trop maigres et âgés de moins de 16 ans), robes parées de vagins portées par certains modèles dans une démarche féministe mais aussi mannequins aux gabarits variés l'ont récemment montré.

Lors de la Fashion Week qui se tient jusqu'au 14 septembre à New York, la créatrice de lingeries de la marque Chromat, Becca McCharen-Tran, a également tenté de faire bouger les lignes en faisant porter à deux modèles, au niveau des cuisses, des bandes anti-friction de l'enseigne Bandelettes.

Présenté sous la forme d'une bande de tissu placée au niveau des cuisses, l'accessoire permet d'éviter le frottement de la peau et donc son irritation.

"L'inclusivité", l'un de ses fers de lance

L'objectif de la démarche? Assurer un meilleur confort aux mannequins dont les cuisses se frottent l'une contre l'autre durant les défilés. Avec la fondation de la marque Chromat en 2010, Becca McCharen-Tran a toujours privilégié dans ses défilés "l'inclusivité", à savoir littéralement "l'inclusion de tout le monde".

Son cheval de bataille consiste ainsi à mettre en lumière des mannequins aux profils variés en termes de couleur de peau ou de silhouette.

Pour mettre à bien son projet, la créatrice a fait appel à l'enseigne "Bandelettes", spécialisée dans la confection de "bandes de tissu" pour femmes. Lors du défilé, la mannequin Hunter McGrady s'est donc distinguée en portant leur produit.

This is what Equality looks like @CHROMAT_PARTY #NYFW pic.twitter.com/GDwe8Y8vkN

— Leyna Bloom (@leynabloom) 10 septembre 2017