Face à Irma, les habitants de la Floride gardent le sourire en imaginant des moyens ridicules de combattre l'ouragan

OURAGAN IRMA - Après avoir semé de nombreuses destructions dans le centre et l'est de Cuba, l'ouragan Irma avec ses rafales a commencé samedi soir à prendre la direction de la Floride pour en atteindre les côtes ce dimanche 10 septembre dans la matinée.

Cette gigantesque dépression, de la taille du Texas, a poussé les autorités à donner l'ordre à 6,3 millions d'habitants d'évacuer, soit le quart de la population de la Floride. Face à cette tempête qui s'annonce dévastatrice, les locaux ne perdent pas pour autant leur sens de l'humour.

Alors que certains qui ont été contraints de quitter les lieux ont laissé des mots doux à Irma pour quand elle arrivera dans leur quartier, ceux qui restent se sont amusés à créer sur Facebook une foule d'invitations les plus loufoques les unes que les autres pour barrer le passage à l'ouragan.

Il y a notamment des habitants qui ont proposé de combattre le feu par le feu. Enfin plus précisément, les vents à plus de 200 km/h avec le vent de leurs ventilateurs, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

l y a aussi les internautes qui veulent donner de leur personne et affronter Irma à mains nues. "Il faut vraiment que l'on fasse quelque chose à propos de ce temps, les gars", invite une page Facebook qui propose de faire de gigantesques moulinets avec ses bras pour créer un vent contraire et repousser la tempête. 12.000 personnes se disent partantes et 37.000 sont intéressées par l'idée.

Il y a ceux qui supplient tous le pays de venir les aider à pousser la Floride hors de la trajectoire prévue d'Irma. "Il est temps de venir en aide à la Floride avant que la catastrophe ne se produise, faites tourner pour que l'on rassemble le plus de forces possibles", demande l'auteur de cet événement qui a apparemment réussi à convaincre plus de 21.000 personnes à venir déplacer l'État. 63.000 ne disent pas non.

Et puis reste celles et ceux qui envisagent d'utiliser la manière forte. Soit en hurlant sur Irma à la Goku dans "Dragon Ball Z", un concept qui a séduit plus de 2000 personnes.

Soit en sortant son arme à feu. "Yo, ce vieux vent qui ressemble à rien qu'on appelle Irma veut nous prendre pour cible, on va lui montrer que l'on peut tirer en premier", lance cette page Facebook sur laquelle on se partage des dessins explicatifs sur comment tirer dans une tempête sans que la balle ne fasse un tour complet pour venir percuter le tireur.

Un événement qui a été lancé comme les autres pour "détendre l'atmosphère", a confié son créateur pris de court par le succès de la page, de rares internautes ayant même l'air partant pour réellement essayer cette technique afin de combattre l'ouragan.

De quoi inquiéter certaines associations anti armes à feu ou luttant contre les violences liées aux armes qui, comme la Coalition to Stop Gun Violence, ont estimé nécessaire de diffuser un avertissement sur Twitter. "Il nous faut malheureusement diffuser le communiqué suivant: NE TIRER PAS DANS L'OURAGAN!"

⚠️ Unfortunately we must issue the following warning ⚠️ DO NOT SHOOT YOUR GUNS AT THE HURRICANE!!! 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️https://t.co/diS56jWInX — CSGV (@CSGV) 9 septembre 2017

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.