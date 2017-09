"Ephémère Hors-Série" présente le très reconnu Solomun. Un nom qui ne laisse pas indifférents les milliers de festivaliers qui s'arrachent les billets pour la soirée du 15 septembre 2017.

Qu'est ce que le Festival "Ephémère Hors-Série"?

2014, un festival est né.

"Ephémère", est le nom de ce rendez-vous, devenu annuel, de la musique électronique, mais qui a aussi su ouvrir sa scène à la musique alternative.

Après trois éditions abouties, "Ephémère" revient en 2017 dans un habit neuf. "Ephémère Hors-Série", un concept nouveau pour le festival qui, d'habitude, se déroulait sur deux ou trois jours d'affilés.

De grands noms de la scène électronique ont défilé au cours des trois dernières éditions. Dixon, Tale of us, Ame, Nightmares on wax, Mathew Dekay, 6 soul, Seth Troxler, Loco Dice, ou encore Salem Jabou avaient débarqué à La Playa à Hammamet électrisant les lieux.

Au même endroit, même moment, du côté de la scène alternative, Dhamma, Aly Mrabet, Nejib Belkadhi, Enfants Malins, Zomra et des dizaines d'autres artistes avaient envoûté un public toujours effervescent.

Les "hors-série" se retrouvent également dans cette vision de diversité. En effet, ce sont des soirées programmées à différentes dates et différents endroits.

"Le style 'Ephémère' sur différentes sessions, avec des artistes toujours aussi impressionnants" décrivent les organisateurs.

La première soirée a eu lieu le 7 juillet au Carpe Diem avec l'arrivée inédite d'Italie du phénoménal rappeur tunisien Karkadan, partageant la scène avec Safia Bahmed-Schwartz et Dj Gamra.

Solomun aux platines

Dans cette série d'événements, la deuxième date est réservée à Solomun. Ces derniers jours, son nom est sur toutes les lèvres.





C'est le 15 septembre que les passionnés pourront se délecter de sa musique, Solomun sera de retour en Tunisie, après une longue attente, pour le plus grand plaisir des festivaliers.

"Il est grand, il est beau, il est honnête, loyal, facile à vivre et simple". C'est ainsi, avec humour, que Solomun lui-même se décrit dans son interview avec The Ibiza Way.

C'est en 2011 que le Dj Bosnien voit sa popularité exploser, grâce notamment à son à son remix Around (Noir & Haze) , (55.615.367 vues sur Youtube) placé 11e dans le top 50 des mix de l'année 2011. L'année d'après, il est nommé "Dj de l'année" par le magazine Mixmag. Il est également élu "Producteur de l'année" aux Electronic Music Awards d’Ibiza en 2012 et accumule les titres depuis.

Avec lui, les très acclamés tunisiens, Gleam of Hope et Haze-M seront de la partie.

Gleam of Hope:

Sons euphoriques et mélodies envoûteuses, le duo de Djs Tunisiens Gleam of Hope a fait son entrée sur la scène musicale en 2015 et ont joué depuis dans plusieurs endroits en Tunisie.

Haze-M:

Producteur techno, tech house et deep house tunisien, Haze-M est aussi co-fondateurs de DTD Records et directeur de Haze Music.

Il est l'un des pionnier de la scène électronique en Tunisie. Sa musique a été jouée par Maceo Plex, Luciano, Solomun ou encore Richie Hawtin. Ses tracks ont figuré parmi les top 100 du classement Beatport. Haze-M s'est produit sur les scènes du monde entier, Ibiza, Russie, Amsterdam, istanbul, Allemahne ou encore aux Etats-Unis.

Et ça se passe au Golden Tulip, à Gammarth, de 21h à 4h du matin.

