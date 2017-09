En Birmanie, les rebelles rohingyas déposent les armes pour un mois

Rohingya refugees jostle to receive food distributed by local organizations in Kutupalong, Bangladesh, September 9, 2017. REUTERS/Danish Siddiqui | Danish Siddiqui / Reuters

BIRMANIE- Temps mort. Les rebelles rohingyas qui avaient attaqué fin août des postes de police dans l'Etat Rakhine, en Birmanie, déclenchant une campagne de répression de l'armée et l'exode de près 300.000 membres de cette minorité musulmane, ont déclaré ce dimanche 10 septembre un cessez-le-feu unilatéral d'un mois.

"L'Armée du salut des Rohingyas de l'Arakan (ARSA) déclare l'arrêt temporaire de ses opérations militaires offensives", a déclaré le groupe rebelle dans un communiqué sur Twitter. L'ARSA, plus connu localement sous le nom Harakah al-Yaqin ("Mouvement de la foi" en arabe), ajoute vouloir ainsi favoriser l'arrivée de l'aide humanitaire.

IMPORTANT: PRESS RELEASE

(10th Sept, 2017)#ARSA hereby declares a ceasefire from offensive military operations for one month from today. pic.twitter.com/DHBjQqnyIo — ARSA_The Army (@ARSA_Official) 9 septembre 2017

Les rebelles avaient coordonné des attaques contre plusieurs dizaines de poste-frontières birmans depuis le 25 août, équipés de simples machettes et couteaux. Le groupe dit avoir pris les armes pour défendre les droits bafoués de la minorité musulmane rohingya. Depuis des décennies, cette minorité, qui compte environ un million de personnes, est victime de discriminations en Birmanie, pays à majorité bouddhiste.

Pour fuir l'opération de l'armée birmane, les centaines de villages du nord de l'Etat Rakhine se sont vidés de leurs habitants. La plupart arrivent au Bangladesh à pied ou en bateaux après des jours de marche sous la pluie. Les deux pays ont une frontière longue de 278 kilomètres, et un quart de celle-ci est constituée par la rivière Naf. Après un long périple sous la pluie sans vivres, les nouveaux arrivés sont souvent malades, affamés et très affaiblis, racontent les ONG. Certains arrivent également avec des blessures par balles. Et au bout du chemin, ils trouvent des camps déjà saturés et doivent souvent défricher pour se trouver un abri.

L'ONU appelle Aung San Suu Kyi à "se mobiliser"

Au total, on estime qu'entre les violences d'octobre qui avaient poussé 87.000 personnes à fuir et les troubles actuels, près du tiers des Rohingyas de Birmanie (estimés à un million) sont désormais au Bangladesh.

La Birmanie a annoncé samedi 9 septembre qu'elle allait mettre en place des camps pour accueillir les musulmans rohingyas déplacés, une première, après un nouvel appel de l'ONU, qui a enjoint vendredi la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi à "se mobiliser". Environ 27.000 bouddhistes et hindous ont également fui leurs villages et ont trouvé refuge dans les monastères et les écoles dans le sud de la région.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.