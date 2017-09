Trafic de drogue: coup de filet à Tanger

ARRESTATION - Des membres de la police judiciaire de Tanger ont arrêté, samedi matin, neuf individus, ayant des antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les mis en cause, âgés entre 19 et 23 ans, ont été arrêtés dans une maison à Hay Elmeselli appartenant à un individu impliqué dans une affaire de détention et de trafic de drogue.

Les perquisitions effectuées ont permis la découverte de 649 comprimés psychotropes, de 120 grammes de cocaïne, d'importantes sommes d'agent en monnaie nationale, d'une moto grosses cylindrées sans papier d'enregistrement, de 15 téléphones portables ainsi que deux caméras numériques.

Le individus interpellés ont été placées en garde-à-vue pour les besoins de l'enquête, afin de préciser les chefs d'accusation dont ils font l'objet, et de déterminer des liens potentiels avec des réseaux de trafic de drogues et de psychotropes, ajoute le communiqué.