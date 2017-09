Les "Rencontres Africa" reviennent pour une seconde édition en Octobre

Après une première édition tenue à Paris en 2016, les "Rencontres Africa", le rendez-vous d’affaire des entreprises françaises et africaines, se tiendra du 2 au 6 octobre 2017, dans trois pays africains ; Abidjan, Nairobi et Tunisie.

Organisées par la société Afish-Conseil, les "Rencontre Africa 2017" ont pour objectif de rassembler en moyenne 1000 chefs d’entreprise africains et 300 chefs d’entreprise français.

Au cours cette seconde édition, plus de 30 conférences et ateliers seront organisés autour de 7 thématiques sectorielles majeures dans le but de favoriser les échanges, multiplier les partenariats et évoquer les conditions de croissance accélérée et créatrice d’emplois.

Parmi ces thématiques; le numérique, le développement durable, l’énergie…etc.

L’évènement s’organisera en trois manifestations régionales à Abidjan, Nairobi et Tunis, lors d’un tour de 5 jours. Les chefs d’entreprise français seront encouragés à voyager ensemble pour participer à la première étape à Abidjan, puis choisiront Tunis ou Nairobi selon les enjeux de leur stratégie industrielle et commerciale.

Zoom sur la première édition

La première édition des "Rencontres Africa", s'est du 22 et 23 septembre 2016, à Paris. Elle a réuni près de 3000 entreprises (dont 900 venant de l’ensemble du continent africain : Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest et centrale, Afrique anglophone et lusophone), 3500 rendez-vous d’affaires sur deux jours, 8 conférences plénières et une douzaine d’ateliers. Mais aussi de nombreuses signatures de contrat effectives.

Cette année près de 1 500 entreprises françaises et africaines y sont attendues.

