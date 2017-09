Records Guinness 2018: De très longs ongles, cils, et cheveux!

L'édition 2018 du Livre Guinness des records a été publiée vendredi et voici quelques-uns des records du monde les plus insolites!

Ayanna Williams de Houston a des ongles dont la longueur combinée totale est de 18 pieds et 10,9 pouces.

Les plus longs ongles (record actuel)

La précédente détentrice du record, Chris "The Dutchess" Walton, avait des ongles de 19 pieds et 9 pouces, mais elle a été rayée du livre de records après les avoir coupés, selon un porte-parole du Livre Guinness.

Les plus longs cils

You Jianxia de Changzhou en Chine possède des cils mesurant 4,88 pouces.

Le plus haut "high top fade"

Benny Harlem de Los Angeles a une coiffure «high top fade» mesurant 52 pouces au-dessus de sa tête.

Le plus vieux culturiste

Jim Arrington a officiellement été déclaré le «plus vieux culturiste au monde» en 2013, lors qu'il a participé à une compétition professionnelle à Venice Beach en Californie à l'âge de 83 ans et six jours.

Le chat avec la plus longue queue

Cygnus, un chat maine Coon de Ferndale, au Michigan, possède une queue mesurant 17,58 pouces.

Andre Ortolf

Andre Ortolf détient une variété de records du monde dans l'édition 2018 du Livre Guinness, incluant la plus grande quantité de pâte à tartiner Marmite en une minute: 252 grammes.



Le plus large "Cozu Coupe"

Les Britanniques Geof Bitmead (sur la photo) et John Bitmead ont construit le plus large véhicule «Cozy Coupe»: 8 pieds et 10,2 pouces.



Le plus de blocs Jenga retirés par un fouet

April Choi détient le record du plus grand nombre de blocs Jenga retirés par un fouet en une minute: 4. Elle a atteint le record à Peoria en Illinois le 27 septembre 2016.

Le magicien du Cube Rubik

Feliks Zemdegs détient de nombreux records du Cube Rubik. L'étudiant de Melbourne en Australie peut résoudre le cube en seulement 4,73 secondes.

La plus lourde bicyclette

Jeff Peeters de la Belgique a construit le plus lourd vélo utilisable en 2015. Il pèse 1895 livres et 15,6 onces.

Le plus de ballons soufflés en une heure

Hunter Ewen détient le record du nombre le plus élevé de ballons soufflés en une heure: 910.

Le chat le plus grand

Arcturus Aldebaran Powers d'Ann Arbor, au Michigan, est le chat domestique vivant le plus grand: 19,05 pouces.

La plus grande collection d'ours en peluche

Jackie Miley d'Hill City, en Dakota du Sud, possède plus de 8026 ours en peluche.

Bras de tatouage prothétique

L'artiste tatoueur JC Sheitan possède le premier pistolet de tatouage en prothèse pour le bras. Il a été réalisé par JL Gonzal de Lyon, en France.

La plus grande charrette couverte

La plus grande charrette couverte mesure 40 pieds de long, 12 pieds de large et 25 pieds de hauteur. David Bentley a construit à la main la charrette en 2001. La charrette peut maintenant être aperçue près de la Route 66 à Lincoln, en Illinois.

La plus grande collection de souvenirs commémoratifs de Batman

Brad Ladner de Roswell, en Georgie, possède la plus vaste collection de souvenirs commémoratifs de Batman: 8226 items différents à partir d'avril 2015.



