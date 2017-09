Vers le lancement du projet du Port d'El-Hamdania "dans les plus brefs délais" (ministère)

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a effectué jeudi en compagnie du wali de la wilaya de Tipaza une visite de travail au site abritant le projet de réalisation du projet du grand port centre d'El-Hamdania, où il s'est enquit de l'application de toutes les mesures prévues pour le lancement des travaux dans les plus brefs délais, a indiqué un communiqué du ministère.

"Cette visite s'inscrit dans le cadre des mesures prises récemment par le gouvernement pour réunir toutes les conditions nécessaires au lancement de ce projet vital dans les plus brefs délais", a indiqué le communiqué du ministère.

Le ministre s'est enquis au cours de cette visite d'inspection sur les conditions prévues pour le lancement de ce projet et a "souligné l'importance de suivre avec vigueur toutes les étapes et mesures prises pour le lancement du projet dans les meilleurs délais", et ce au vu de l'importance du port qui est appelé à devenir un pôle de développement industriel, économique et logistique du pays, a ajouté la même source.