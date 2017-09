La jeunesse du RNI tient sa première université d'été

POLITIQUE - Les jeunes du Rassemblement national des indépendants (RNI) tiennent ce week-end leur première université d'été.

3.500 jeunes Rnistes issus de tout le Maroc sont rassemblés depuis hier et jusqu'à dimanche pour assister aux ateliers et conférences-débats organisés par 28 intervenants nationaux et internationaux indépendants et appartenant au RNI.

Vendredi soir, lors de la séance d'ouverture de l'événement, le président du RNI, Aziz Akhannouch, a appelé les jeunes "à s'engager massivement dans la vie politique", afin de contribuer au développement socioéconomique du pays et pour "bâtir un Maroc meilleur".

Le président du partie de la colombe a notamment relevé que le RNI prend l'engagement d'encadrer ces jeunes et de les encourager à s'impliquer dans la vie politique, "afin de changer les stéréotypes entourant cette jeunesse marocaine, créative et innovante".

"Les défis actuels exigent la transparence, la patience et la solidarité", a ajouté Aziz Akhannouch.

Le président de la Confédération nationale de la jeunesse, Youssef Chiri, a également noté que l'objectif de la fondation de la jeunesse du RNI consiste à encourager l'engagement politique des jeunes. "Cette jeunesse Rniste a pu former des bureaux à travers toutes les régions du Maroc et passer avec succès l'étape de la construction", a-t-il fait valoir.