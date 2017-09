Circuit Pro-féminin-Tournoi Hammamet "Open": Inès Ibbou remporte la finale du double

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou et sa coéquipière italienne Isabella Tcherkes ont remporté samedi le tableau double d'un tournoi international "Open", organisé du 4 au 10 septembre à Hammamet (Tunisie), après leur victoire finale, et par deux sets à zéro contre un tandem latino-américain, composée de Victoria Bosio (Argentine) et Maria Gonzalez Herazo (Colombie).

Complices et très complémentaires, Ibbou et Tcherkes ont facilement remporté le premier set (6-1), avant de subir un léger retour des Sud-Américaines au début du deuxième set, qu'elles ont tout de même fini par remporter (6-4).

Une belle consécration pour la championne d'Afrique de 2015, qui avait précocement quitté le tableau simple, après sa défaite au deuxième tour du tableau final, contre l'Italienne Verena Hofer (6-3, 4-6, 6-2).

La compétition, dotée d'un prize-money de 15.000 USD, a été disputée sur des courts en terre battue.

