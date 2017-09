"Hard innovation" le challenge technologique bientôt à Alger

Le centre de développement des techniques avancés "CDTA" organise du 18 au 20 septembre prochain, la troisième édition du "Hard Innovation" un challenge qui s'étale sur trois jours où les participants doivent concrétiser une idée technologique innovante.

Durant ce challenge, les participants forment des équipes et devront d'une part prouver la faisabilité technique de leur idée innovante à travers la réalisation d'un prototype, et d'une autre part ils seront amenés à concevoir un business plan et à le mûrir avec l'aide des différents coaches présents sur site.

L’objectif de cette manifestation technologique est de promouvoir l’innovation dans le hardware et les nouvelles technologies, fournir aux développeurs et aux innovateurs une opportunité unique pour participer à un cycle de vie complet d’un projet technologique…etc.

Deux thèmes seront retenus pour cette nouvelle édition ; les systèmes et application et les technologies de l’information et de la communication au service de la santé.

À la fin de cette compétition, chaque équipe présentera son prototype et un jury sélectionnera l’équipe gagnante.

