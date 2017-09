Ces parents révèlent pourquoi ils regrettent (parfois) d'avoir eu des enfants

Mother and a baby | South_agency via Getty Images







Elever un enfant peut ressembler à un ascenseur émotionnel. Parce qu'avoir un bébé change la vie de manière radicale, les parents peuvent, parfois, avoir l'impression qu'ils ne sont pas faits pour ça.

Des parents expliquent leurs regrets dans une conversation sur le réseau social Reddit. Car, malgré le fait qu'ils aiment leurs enfants de tout leur cœur, admettre que certaines choses leur font regretter d'avoir eu des enfants peut les aider.

1. "Avoir des enfants a changé ma femme et ma relation avec elle d'une façon imprévisible. Sans mon désir de rester près de mes enfants, je l'aurais quittée. Bizarrement, j'ai l'impression que, sans mes enfants, je n'aurais pas eu de raison de la quitter." - acb_132

2. "Quand je vois à quel point le monde peut être cruel, à quel point les gens peuvent être durs entre eux, à quel point l'avenir est effrayant, je regrette d'avoir un fils, de lui faire subir ça, dans ce monde-là. C'est le seul moment où je regrette de l'avoir fait naître." - cmrizzle

3. "Je n'ai jamais voulu mettre au monde un enfant malade. J'aime mes enfants, mais je déteste voir les épreuves qu'ils subissent. [Mon fils souffre d'une anomalie de naissance]." - Terra242

4. "J'aime mes enfants, je ne les échangerais pour rien au monde. Mais oui, je regrette. Ça arrive parfois, pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. C'est parce que je suis égoïste, que je suis resté longtemps seul. Ces moments-là me manquent. Pouvoir jurer devant la télé. Ne pas avoir à attendre qu'ils soient au lit pour faire l'amour avec leur mère." - jstanthrprsn

5. "Des fois je pense à quoi aurait ressemblé ma vie sans être père. Ma fille n'a que 18 mois, je suis encore frais." - aquiles_brinco

6. "Mon regret est un peu confus, mais il est bien présent. J'ai eu des enfants tôt, et je les aimerai jusqu'à ma mort. Pourtant, je commence tout juste à réaliser les domaines dans lesquels j'aurais pu exceller. Ceux que je considérais sans issue pour moi, sur lesquels je n'aurais pas pu fonder ma carrière. Il est presque impossible de se concentrer sur notre propre créativité, puisqu'ils doivent avoir notre attention constante. Quand ils seront à l'école, j'aurai plus de temps, mais je pense que j'aurais pu avoir une meilleure prise sur le monde avant de les faire naître." - RainbowJuggler

7. "Ce sont les moments que l'on a pour soi. Récemment, j'ai presque réussi à avoir le scénario parfait: je suis la seule personne qui reste au bureau car je suis encore dans les anciens locaux et ma femme et mes enfants sont partis faire du camping. Ça allait être une semaine complète de solitude et de bonheur. Rien n'a marché. Le travail m'a demandé de venir dans les nouveaux locaux plus tôt que prévu et j'ai fini par récupérer le plus petit de mes enfants qui a quitté le camping. J'aime mes enfants et je ne déteste pas mon boulot, mais bon sang, tout ce que je voulais c'était quatre jours. Ou au moins trois. Qu'on me laisse tranquille pour quelques jours." - BonquiquiShiquavius

8. "Je pense que tous les parents le regrettent à un moment donné. Pas tous les jours, mais parfois ils regrettent probablement. Il y a sans doute des parents qui après une longue période le regrettent complètement." - pspforever1



9. "Je pense que beaucoup de parents pensent: 'J'aurais pu faire tellement plus dans ma vie sans enfants (surtout les femmes)'. Mais les gens sans enfants doivent se demander quelle serait leur vie avec des gamins: des deux côtés il y a un regret ou au moins une curiosité." - toodaloohi

10. "Seulement quand je prends l'avion. Les billets sont si chers pour une famille de cinq personnes. J'ai promis à ma soeur que je viendrais lui rendre visite rapidement et je réalise que je ne pourrai emmener qu'un seul des bébés avec moi. Cela va être une décision très difficile d'en choisir un et de laisser les deux autres avec leur père." - KameKani

11. "Je ne regrette pas d'avoir eu des enfants, mais je regrette simplement de les avoir eu trop tôt. J'avais 26 ans, je voulais faire beaucoup de choses avant d'avoir des enfants comme voyager et dépenser mon argent rien que pour moi. Après mon diplôme, j'ai eu des enfants, ce qui m'a empêché d'avoir la liberté d'avoir de l'argent et de choisir sur quoi le dépenser. D'un autre côté, ma vie me plaît aujourd'hui. J'ai toujours de la liberté car je suis dans une bonne relation, dans laquelle on se donne de l'espace. Je ne regrette pas d'avoir eu mes enfants, ils sont géniaux, mais le timing n'était pas parfait." - cdn27121

12. "J'adore mes enfants, de tout mon cœur, mais il y a des jours -les jours où je regarde trop les infos- où je pense... pourquoi j'ai donné naissance à un être humain dans ce bazar?" - talyn5

