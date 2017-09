Casablanca s'apprête à accueillir la "crème" du surf mondial pour les Qualifying Series

Mehdia, à côté de Kenitra, est le spot où tout a commencé dans les années 60, après l’installation d’une base militaire américaine dans cette zone. "Les militaires surfeurs eurent beaucoup de chance avec l’implantation de cette base sur une zone de surf excellente" nous confie un professionnel du secteur. "Les spots les plus connus se trouvent entre les deux jetées et par très grosse houle, plus à l’intérieur de l’oued, une gauche tubulaire (Cherratane), très longue, ravit les meilleurs surfeurs de la région".

A 30 kilomètres de là, c’est à Rabat même que se trouve une autre vague spectaculaire, devant le club de surf situé au pied de la Casbah des Oudayas. La petite plage, située entre deux digues, convient parfaitement aux surfeurs débutants.

La zone de Dar Bouazza/Bouznika est certainement l’une des meilleures zones de surf du Maroc, grâce à sa fréquence de vagues et sa multitude de spots, dont nombreux sont ceux qui n’ont encore jamais été surfés. Les vagues les plus connues et classiques sont La Bobine à Dar Bouazza, à 15 kilomètres de Casablanca, et La Crique, à Bouznika. "Ces deux spots sont classiques, excellents même si peu puissants".

La Crique a déjà accueilli plusieurs éditions du Championnat d’Europe de longboard. En septembre 2015 auront lieu, à Casablanca, les Championnats d’Europe Junior de Surf, ainsi qu’une étape de WQS Pro (World Qualifying Series).

La zone centre est sans aucun doute la zone la plus exposée aux puissantes houles de l’Atlantique. A Safi, la vague de Rass Lafaa, classée parmi les 20 meilleures vagues au monde, a vu débarquer les plus grands noms de la discipline, tels que Tom Carroll, Gary Elkerton et Jeff Hakman, et elle continue à attirer les meilleurs surfeurs du monde. Elle a fait la couverture de nombreux magazines, et engendré quantité d’articles et de films.

Oualidia est également très appréciée des surfeurs. La région offre d’excellents beach-break (vague de sables). "Mais surtout, la particularité de ce spot est liée à des conditions d’initiation idéales, quelles que soient les conditions de houle, grâce à sa baie protégée. Le spot est comparable à une piscine à vague naturelle".

Baptisée la "ville des alizées" en raison des vents forts qui soufflent sur ses remparts, Essaouira est surtout connue pour le kite-surf et le funboard. Mais elle a aussi un spot de surf magique, un peu plus au sud: le petit village de Sidi Kaouki et son cap (le cap Sim), sont devenus l’un des meilleurs spots de la région. A cause des courants forts, le spot est davantage conseillé aux surfeurs confirmés.

En descendant à 80 kilomètres d’Essaouira, la baie d’Immessouane, au nord d’Agadir, offre cinq à six spots différents, pour tous les niveaux. Chacun y trouvera donc son compte. Non loin de là se trouve un autre spot, Cap Tafelney, où par grosse houle, une gauche énorme ravit les professionnels.

Plus au sud, Tamri, avec son beach-break, mais surtout ses "reef" qui génèrent des vagues tubulaires, est également un spot sauvage apprécié des surfeurs. La vague la plus connue, surnommée "Labo", s’est surtout fait connaître après le passage d’une équipe de professionnels qui ont réalisé un livre et un film sur cette zone.

Aux dires des professionnels, Taghzaout est "la Mecque du surf marocain", qui a généré le plus d’histoires dans le monde du surf. Spot idyllique, les plus grands surfeurs y séjournent depuis les années 70. Les vagues les plus connues sont La Pointe des Ancres, Mistery, Killer Point, Boiler… et d’autres "world-class waves".

Avec ses magnifiques falaises couleur ocre qui plongent dans l’océan, Mirleft, située entre Tiznit et Sidi Ifni, offre un cadre idyllique et grandiose aux surfeurs marocains et étrangers venus profiter de cet autre spot incontournable de la région d’Agadir.