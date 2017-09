Le tourisme méditerranéen a le vent en poupe, selon le baromètre OMT

Chinese tourists shop at a tourist shopping area in Casablanca, October 6, 2016. REUTERS/Youssef Boudlal | Youssef Boudlal / Reuters

TOURISME - Le premier semestre 2017 a été des plus rentables pour le tourisme mondial. Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), au premier semestre 2017, "les destinations à travers le monde ont accueilli 598 millions de touristes internationaux". Ce qui représente 36 millions de touristes de plus, par rapport à la même période de l'année dernière.

A quelques jours de l’ouverture de la 22ème session de l’Assemblée générale de l’OMT, qui se tiendra à Chengdu (Chine) du 13 au 16 septembre 2017, le dernier baromètre OMT indique une croissance qui a particulièrement bénéficié aux pays du bassin méditerranéen.

La région du Moyen-Orient a vu le nombre de ses touristes croître de 9% et celle d’Europe du Sud et méditerranéenne de 12%. Mais la hausse la plus importante se trouve en Afrique du Nord, région qui a enregistré une augmentation de 16% du nombre de touristes par rapport à 2016.

Reprise en Afrique du Nord

Une croissance qu'explique l'OMT par "la bonne santé de nombreuses destinations de la région, combinée à une forte reprise dans certaines destinations qui avaient enregistré une baisse ces dernières années, comme la Turquie, l’Égypte et la Tunisie".

Aussi, le secrétaire général de l’OMT, Taleb Rifai, indique-t-il que cette hausse trouve son origine dans la reprise du tourisme dans des zones ayant subi des problèmes de sécurité au cours des années précédentes.

Une hausse que l'OMT explique également par une demande croissante de la part des "marchés émetteurs". Et de préciser que "le Canada, la Chine, la France, l’Espagne, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis, en particulier, ont de nouveau signalé une forte croissance des dépenses effectuées par les marchés émetteurs", explique l'organisme.

Selon le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, 4,6 millions de touristes ont visité le Maroc entre les mois de janvier et juin 2017. Une hausse qui a concerné les principaux marchés émetteurs, en particulier l’Allemagne (+12%), l'Espagne (+7%) et la Hollande (+8%).