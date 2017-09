Ce nouveau spot pour promouvoir la Tunisie en France mise sur la gaieté des Tunisiens

TOURISME-En Tunisie est riche par sa nature diverse entre plages et déserts, par ses monuments historiques, par sa cuisine mais surtout par le sourire des Tunisiens, qui renvoie à la gaieté, à l'hospitalité, etc. C'est ainsi que le nouveau spot publicitaire du ministère du Tourisme et de l'Artisanat promeut la destination Tunisie dans les chaines françaises. Le spot est intitulé “Retrouvez le sourire. Il est en Tunisie”. (ci-dessous)

"La Tunisie a accueilli au 31 aout 2017, plus de 4,6 millions de touristes, avec un retour remarquable des marchés traditionnels. A ce titre, le marché français a enregistré une évolution de plus de 44% avec l’'arrivée d’'environ 400 mille touristes français", a indiqué la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Selma Elloumi Rekik lors d'un point de presse, tenu mardi 5 septembre.

À titre de comparaison, 10.000 anglais sont venus en Tunisie depuis le début de l'année 2017, enregistrant ainsi une hausse de 16% des entrées venant d'Angleterre.

La ministre a aussi évoqué l’'évolution du marché chinois, qui figure parmi les nouveaux marchés de la Tunisie, malgré l’'absence d’'une liaison aérienne entre les deux pays, affirmant qu’'un travail sera mené pour étudier la possibilité de lier la Tunisie à la Chine. Elle a aussi souligné l’évolution enregistrée par le marché algérien (60%), le marché intérieur et celui formé par les tunisiens résidents à l’'étranger.

