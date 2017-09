Les autorités tunisiennes auraient expulsé le prince Moulay Hicham El Alaoui de Tunisie ont indiqué vendredi plusieurs médias dont le média marocain Le Desk et Euronews.

Le cousin germain du roi du Maroc Mohamed VI était à Tunis dans le cadre d'une conférence organisée à l'espace Cogite par la Stanford University's Center for Democracy, Development, and Rule of Law.

Selon le média marocain, il aurait été arrêté par "cinq policiers en costume cravate" à l'hôtel Mövenpick de Gammarth. Toujours selon celui-ci, il serait arrivé à Tunis ce matin via Paris sans rencontrer le moindre problème lors du contrôle de police à l'aéroport.

"Les hommes qui sont venus l’arrêter à la piscine l’ont d’abord emmené dans sa chambre, pour qu’il se change et puisse faire sa valise, avant de le conduire dans un commissariat ou l’ordre verbal d’expulsion lui a été signifié. De là, il a été transporté à l’aéroport dans une voiture de police" indique le média marocain.

#Tunisia expels manu militari Prince Moulay Hicham, cousin of King Mohammed VI & dissident of #Morocco's monarchy https://t.co/L1XA4P9MB8 — Ignacio Cembrero (@icembrero) September 8, 2017

Selon le site marocain H24 infos, qui cite l'ex journaliste espagnol d'El Païs Ignacio Cembrero qui aurait été en contact avec le prince Hicham Moulay, ce celui-ci "a demandé à ce que l’ordre d’expulsion lui soit remis par écrit ou à ce qu’un procès-verbal soit dressé, mais les policiers ont refusé".

Contacté par le HuffPost Tunisie, la direction de l'aéroport Tunis-Carthage affirme ne pas avoir eu vent "d'aucun arrêté d'expulsion pour la journée d'aujourd'hui".

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur était quant à lui injoignable.

