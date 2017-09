Le pop art nord-africain s'expose à Londres

EXPOSITION - Le pop art nord-africain se fait une place sur la scène artistique mondiale. Pour la première fois, une exposition lui est consacrée à Londres. La galerie P21 de la capitale britannique, dédiée à la culture contemporaine du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, accueillera, du 22 septembre au 4 novembre, l'exposition "Pop Art from North Africa".

Celle-ci rassemblera les œuvres de quinze artistes originaires d'Afrique du Nord, notamment du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte et de la Libye, ainsi que de la diaspora du Maghreb vivant en Europe, "tous inspirés par la forme pop art", indiquent les commissaires de l'exposition dans un communiqué.

Humour, cynisme et créativité

Selon l'artiste libyenne Najlaa El-Ageli, une des organisatrices de l'événement, l'exposition révélera aux visiteurs "le sens de l'humour inné, mêlé à une touche subtile de cynisme propre aux habitants de la région". Ce projet offrira également "une complexe et brillante vision de thèmes qui sont chers à l'Afrique du Nord et ce qui occupe son esprit et sa conscience".

Affiche de l'exposition sur laquelle est écrit "pop art" en arabe

L’exposition montrera, ainsi, de manière critique, "l'interaction entre les marques, icônes et symboliques exportées de la culture occidentale et leur consommation en Afrique du Nord", mais aussi l'utilisation, par les artistes nord-africains, de la tradition et des symboles communs "entre images et sujets narratifs spécifiques à la région nord-africaine, tout en considérant le rôle qu'ils jouent dans le psychisme collectif du Maghreb".

Selon l'Algérien Toufik Douib, également commissaire de l'exposition, le pop art en Afrique du Nord sert "de mouvement où les créatifs parviennent à établir une nouvelle relation entre l'hyper-modernité et le traditionnel". Alors que la région fait face à "des défis géopolitiques (...), il est très excitant de présenter une représentation unique d'un Maghreb uni", estime-t-il.

"En Afrique du Nord, on vit une révolution pop artistique"

"En Afrique du Nord, on vit une révolution pop artistique, où l'artiste a pour mission de représenter sa culture avec de nouvelles idées, touchantes, brillantes et parfois drôles", explique au HuffPost Maroc l'artiste marocain Mouad Aboulhana, qui fait partie des quinze artistes dont les œuvres ont été sélectionnées pour l'exposition.

"La spécificité du pop art nord-africain, c'est le jeu entre la modernité et les éléments originaux de notre propre culture, mais également la diffusion de valeurs comme la paix ou l'acceptation d'autres cultures", ajoute l'artiste originaire de Tanger qui utilise, dans ses œuvres, tarbouches, mosaïques et théières marocaines, mixés à des personnages de Star Wars ou des célébrités de la région comme Oum Keltoum.

En parallèle de l'exposition, organisée en collaboration avec le Arab British Centre de Londres, la galerie proposera un programme d'événements, entre autres, des débats et des workshops.