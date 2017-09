Un très violent séisme frappe le large du Mexique

TREMBLEMENT DE TERRE - Gros état de panique au Mexique où un très fort séisme, de magnitude 8,4 sur l’échelle de Richter, a frappé le sud du pays dans la nuit du jeudi à vendredi. Selon l'AFP, au moins deux victimes sont à déplorer.

Selon le service national de sismologie mexicain (SNS), un tsunami est à craindre sur les côtes. La hauteur des vagues pourrait être comprise entre 1 et 3 mètres, rapporte le Centre d'alerte américain au tsunami dans le Pacifique.

UPDATE: larger #tsunami waves observed in Mexico, as high as 1.0 m or 3.3 ft #PTWChttps://t.co/2derFoF2hS

