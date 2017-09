Un jeune étudiant casablancais s'est amusé à "marocaniser" Game of Thrones

GAME OF THRONES - Westeros à la sauce marocaine. Un jeune Marocain, amateur de photoshop, a créé une série de photos marocanisant les personnages de la série culte.

Hamza Zahir, 23 ans, a appris à manier le logiciel de montage photoshop en regardant des tutoriels sur Youtube. Le jeune étudiant en sciences juridique est, de son propre aveu, plus amoureux du logiciel de montage que du droit: "je voudrais devenir designer graphique", confie ce dernier au HuffPost Maroc.

Le jeune homme avait déjà effectué cet exercice en marocanisant les personnages de ses dessins animés japonais préférés et a réitéré l'expérience avec la série la plus regardée au monde: "après avoir regardé Game of Thrones, j'ai décidé de réunir ces deux univers" explique-t-il.

Des images dans lesquelles les visages des personnages principaux sont remplacés par ceux d'acteurs et actrices marocains. Ainsi, Cersei Lannister devient bien plus souriante sous les traits de l'actrice marocaine Latefa Ahrrare et Ramsay Bolton a étrangement l'air bien plus sympathique avec le visage d'Anas El Baz:

Latefa Ahrrare en Cersei Hamza Zahir

Adil Abou Tourab en Samwell Tarly Hamza Zahir

Anas El Baz en Ramsay Bolton Hamza Zahir

Younes Bouab en jon Snow Hamza Zahir

Omar Lofti en Daario Naharis Hamza Zahir

Le jeune graphiste amateur a également inversé les rôles dans une autre série de photos. Ainsi, la sorcière Melisandre devient une vendeuse d'herbes médicinales dans un marché marocain, le Limier se promène en calèche, et les White Walkers ont l'air bien moins intimidant sous le soleil et à dos d'âne (et sans dragon de glace):