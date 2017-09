L'artisanat tunisien prendra place au salon professionnel "Maison et Objet" de Paris

ARTISANAT- Du du 8 au 12 septembre prochain, une dizaine d'entreprises artisanales tunisiennes participeront au salon professionnel “Maison et Objet” de Paris avec un stand institutionnel sous la bannière “Artisanat de Tunisie” et dirigé par l’Office national de l’artisanat (ONAT), selon un communiqué de l’office.

Le stand mettra en avant un éventail d’articles de décoration intérieure, de design, du tissage manuel et fouta et des accessoires de rideaux avec des entreprises artisanales spécialisées dans la promotion des produits artisanaux, de décoration et d’aménagement d’intérieur.

La participation tunisienne s’insère dans le cadre de la stratégie de promotion de l’artisanat tunisien dans le monde et vise à accompagner les entreprises artisanales spécialisées dans le design, la décoration, l’ameublement de la maison dans la conquête du marché européen.

Pôle d’attraction des professionnels du monde entier, le salon “maison et objet” est une plateforme d’affaires incontournable, qui représente une bonne opportunité aux opérateurs tunisiens pour aller à la conquête de nouveaux partenaires et marchés et partant à continuer à développer une démarche innovante dans leurs différentes branches d’activités artisanales.

