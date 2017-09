La DGSN met en place des mesures pour faciliter le retour des hadjis

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis en place une série de mesures, au niveau de l'ensemble des aéroports, pour faciliter le retour au pays des hadjis, a indiqué vendredi un communiqué de la DGSN.

"Dans le but d'améliorer le service public et renforcer la coopération et la communication entre la DGSN et la société, la direction a pris toutes les mesures nécessaires en mobilisant tous les moyens humains et matériels pour accueillir les groupes de hadjis de retour au pays après avoir accompli le cinquième pilier de l'Islam", a ajouté la même source.

