Tunisie: 16.000 avortements par année en moyenne et les causes sont diverses

Lisa, 27 ans, chez elle dans le Massachusetts, le 11 octobre 2012. Cette gérante de restaurant explique qu’elle avait 24 ans quand elle s’est fait avorter. "Aucun regret. Je n’ai jamais pensé à ce que j’allais ressentir pendant la procédure. Et ça s’est fait sans incident majeur (...). La décision n’a pas été difficile et les conséquences non plus, même si j’ai vécu des choses assez dures (...). Je croyais que je m’imaginerais peut-être à quoi ma vie ressemblerait avec cet enfant, mais ce n’est pas le cas. Je ne cherche pas à y penser, ni à l’occulter. C’est comme ça."

Jennifer, une infirmière de 23 ans, chez elle à New York le 5 janvier 2013. Elle avait 17 quand elle s’est fait avorter. "J’étais vraiment contre l’avortement. Ma mère avait eu tellement de mal à avoir des enfants que je ne pouvais pas envisager une interruption volontaire de grossesse. En même temps, il n’y avait qu’elle qui m’élevait. Mon père était en prison, et je savais qu’il serait vraiment super déçu s’il apprenait que j’étais enceinte. Et ma mère m’a dit: 'Si tu tombes enceinte, tu te trouves un endroit où aller. Tu n’es plus une gamine.' Il m’a fallu deux mois pour me décider. Après l’intervention, j’étais en pleurs. Dès que je me suis réveillée, je me suis mise à pleurer. Je n’arrêtais pas. La femme d’à côté m’a demandé quel âge j’avais, et je lui ai répondu que j’avais 17 ans. Elle m’a dit: 'Tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix parce que tu es trop jeune. Tu as la vie devant toi.'"