Entre manque d'hygiène et mauvais traitement, le calvaire des pèlerins tunisiens au hajj

Pour un hajj qui coûte au moins 9510 dinars tunisiens, pour certains les économies d'une vie, c'est cher payer pour certains pèlerins tunisiens qui ont bien galéré cette année encore, notamment à Mina. Égarés, lésés, l'expérience a été jonchée de mésaventures pour beaucoup.

Malmenée, cette Tunisienne raconte à Nessma tv son calvaire et celui de plusieurs comme elle: "La vérité on a vécu un supplice. À Mozdelfa, on nous a dit qu'on allait faire une prière collective, nous sommes allés mais nous n'avons trouvé personne. Nous avons attendu 4h l'arrivée d'un bus pour nous transporter. À mina, le guide nous a laissé, il nous a juste dit qu'il fallait aller tout droit puis se tourner à droite comme s'il s'agissait d'un quartier dans notre pays ! Nous étions égarés. Quelqu'un qui a reconnu nos badges est venu à notre secours", a-t-elle déploré. (vidéo-ci-dessous)