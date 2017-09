Marwan Kenzari, le néerlandais d'origine tunisienne avec Will Smith dans le tournage d'Aladdin

CINÉMA - Le tournage du film Aladdin vient de commencer à Londres et c'est Will Smith, le Génie en personne, qui l'annonce sur son compte Facebook avec une photo. À ses côtés, Mena Massoud qui interprétera Aladdin, Naomi Scott (Jasmine), et Marwan Kenzari qui jouera le méchant Jafar.

Réalisé par Guy Ritchie, auteur de Snatch ou du film Sherlock Holmes, Aladdin n'a pour l'instant aucune date de sortie annoncée. Le tournage devrait se poursuivre jusqu'en 2018.

Marwan Kenzari, un acteur néerlandais d'origine tunisienne, interprétera le vizir malfaisant dans le remake du dessin-animé prévu pour 2018, comme l'avait annoncé Hollywood Reporter.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.