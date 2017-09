Les mannequins trop maigres et trop jeunes bannis de plusieurs marques de luxe

Guisela Rhein, propriétaire de l'un des ventres les plus enviés de la saison carioca, a choisi de faire du sport pour soigner sa ligne. A 27 ans, avec 1,78 m et 53 kg, elle fait du volley et se déplace en vélo à New York où elle réside. "Mes muscles viennent du sport. Si ce n'est pas quelque chose d'exagéré, il est bon de passer cette image", estime le mannequin, qui comme la célèbre top model Giselle Bundchen est originaire du sud du Brésil. Et à en croire son profil sur Twitter, Guisela Rhein est aussi une adepte de la capoeira.

Flavia Lucini, 25 ans, a exhibé des formes sur les podiums de Rio et passe sa vie entre Rio et Paris. Elle aime courir et faire de la bicyclette et fait de la musculation deux fois par semaine pour ne pas dépasser ses 57 kg distribués sur 1m79.

Sofia Resing est encore plus appliquée. Elle fait du surf, du stand up paddle et de la bicyclette dès qu'elle le peut. Ce mannequin de 22 ans, qui vit à New York, suit aussi des cours de gymnastique trois fois par semaine et quand elle voyage, elle fait des exercices à l'aide de vidéos sur son ordinateur. "Je trouve que c'est beau d'avoir un corps qui respire la santé. Les mannequins brésiliens ont en général un beau corps, c'est dans le sang", plaisante cette nouvelle recrue des podiums brésiliens de 1,80 m et 57 kg.

Natalia Zambiasi, 23 ans, aux muscles définis, a toujours aimé le sport et elle s'efforce de faire de l'exercice quatre fois par semaine. "J'adore le spinning et courir. Je fais aussi de la musculation. En période plus agitée, de Fashion week, je fais de l'aérobic plus rapide et intense", confie cette jeune femme de 1,77 m et 55 kg.

Outre de beaux visages et des "ventres plats et musclés" certains "derrières rebondis" ont également attiré l'attention en cette saison, comme celui de Raica Oliveira, l'ex-fiancée de la star de football Ronaldo, qui défilait en exclusivité pour la marque de plage Lenny.