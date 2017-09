Le festival Moga d'Essaouira reporté à 2018

MUSIQUE - C'était l'un des rendez-vous très attendus des amoureux de musiques électroniques. Le festival Moga d'Essaouira, dont la deuxième édition devait avoir lieu du 13 au 15 octobre, a été reporté à 2018.

Selon un communiqué de l'organisation du festival, publié en début de semaine sur leur site partenaire "Maroc Billet" (mais inaccessible depuis), cette seconde édition, qui prévoyait la programmation de 24 artistes marocains et d'une trentaine d'autres internationaux "de renom", proposait aussi d'autres manifestations culturelles en marge des concerts, notamment dans la skala de la ville qui est en pleine rénovation et dont les travaux ne seront pas achevés à temps.

"Nous venons d'apprendre que les travaux engagés dans la skala de la médina ne seront pas finis d'ici le festival et, de ce fait, c'est tout le déroulement du Moga festival qui est remis en cause", indique le communiqué.

Le festival né en 2016 et organisé par les collectifs Panda Events, Runtomorrow et Sunset, avait, en effet, établi toute sa communication autour des remparts de la vieille ville, qui ont accueilli le tournage de la série à succès "Game of Thrones". Des spectacles de danse, des conférences et des projections cinématographiques étaient prévus.

"Depuis de nombreux mois nous avons tout mis en oeuvre afin de proposer une manifestation de très grande qualité, mais face à tant d'adversité, nous préférons reporter le festival à 2018", écrivent les organisateurs, qui se disent "immensément" déçus, mais restent "motivés et convaincus du potentiel incroyable qu'offrent ce projet, cette ville et ce pays".

"Ce n'est que partie remise"

"Cette année a été très dure, pour nous, mais ce n'est que partie remise", confirme ce jeudi au HuffPost Maroc Abdeslam Alaoui, aka DJ Daox, cofondateur du festival. "On revient avec un nouveau format l'année prochaine. Ce sera beaucoup plus grand et intéressant", ajoute-t-il.

S'il ne peut pas encore communiquer les dates de la prochaine édition, celle-ci devrait, a priori, se tenir plus tôt dans l'année que le mois d'octobre, précise le cofondateur.

Les festivaliers qui ont déjà acheté leurs places pourront se les faire rembourser via les sites d'achat en ligne partenaires du festival, ou garder leurs billets pour l'année prochaine, assure-t-il. Un communiqué en ce sens devrait être envoyé prochainement.