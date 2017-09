Les 100 premiers jours d'El Othmani: Le bilan présenté ce lundi

GOUVERNEMENT - Avec plusieurs semaines de retard, le bilan des 100 premiers jours du gouvernement sera présenté ce lundi 11 septembre à Rabat. C’est ce que vient d’annoncer Mustapha El Khalfi, ministre délégué chargé des relations avec le parlement et la société civile et porte-parole du gouvernement à la suite de la tenue du conseil du gouvernement.

Selon El Khalfi, le bilan "est désormais fin prêt pour être présenté à l’opinion publique". Une réunion, en présence des partis de la majorité et des parlementaires, a été prévue en ce sens afin de présenter les réalisations "à la lumière du plan des mesures d’urgence et conformément aux axes du programme gouvernemental".

L’accent a été mis, dans ce bilan, sur les réalisations et les mesures qui ont eu un impact sur le citoyen et l’entreprise, a indiqué le ministre, ajoutant que le bilan passera en revue les chantiers prévus pour les mois prochains dans le cadre de l’action gouvernementale, d’autant plus que chaque ministère a préparé son propre bilan détaillé.

À noter que la Charte de la majorité sera présentée à la même occasion et sera adoptée lors de la prochaine réunion de la majorité.