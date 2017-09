Comment arrêter de grignoter gâteaux, bonbons et viennoiseries au bureau

ALIMENTATION - C'est la rentrée et pour fêter son retour de vacances. Du gras et du sucre. Que demandez de plus? Sauf que voila, cet été, vous vous êtes fait plaisir. Et vous pensez donc un peu plus à la balance dans votre salle de bain.

L'enfer! Vous regrettez d'avoir pris ce pain au chocolat. Et ce moment convivial que vous passiez habituellement autour de la dernière tentative culinaire, que va-t-il devenir? Face à ces terribles interrogations que nous avons tous au bureau, nous avons interrogé deux nutritionnistes, Jean-Philippe Zermati (auteur de "Maigrir sans régime") et Anthony Berthou (spécialisé en micro-nutrition), qui sont... plutôt rassurants!

Nous vous expliquons tout ça dans la vidéo en tête d'article.

