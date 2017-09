Des universitaires et des intellectuels algériens ont appelé jeudi 7 septembre à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée "dans le mois à venir" pour "sortir de ce statu quo mortifère" du quatrième mandat du président Bouteflika.

Les signataires de l'appel, publié dans l'édition du jeudi du journal El Watan, sont le sociologue Dahou Djerbal, les universitaires Mohammed Hennad, Aissa Kadri et Ratiba Hadj-Moussa ainsi que les journalistes Cherif Rezki et Mustapha Benfodil.

Jugeant le récent changement de gouvernement "unique en son genre", que le chef de l'Etat n’exerce plus ses fonctions constitutionnelles "de manière effective", les signataires ont rappelé que la situation est "porteuse de grands périls".

"Sur le plan extérieur : notre pays se trouve marginalisé en dépit des gesticulations de son appareil diplomatique. Il devient l’objet de rapports intéressés, établis par des puissances étrangères faisant part, dans un langage plus ou moins diplomatique, d’un certain nombre d’inquiétudes quant à la dérive de l’Algérie vers un Etat failli ! Sur le plan intérieur : l’Algérie, tel un bateau ivre, vogue au gré de décisions erratiques et contradictoires. La corruption a atteint un seuil tel qu’elle affecte tous les secteurs de la vie économique et sociale du pays", lit-on dans l'appel.

Pour sortir de cette situation, les intellectuels ont appelé les forces politiques et sociales "qui veulent éviter que le pire n’advienne" à prendre leurs responsabilités et faire valoir l'importance d'organiser une élection présidentielle anticipée dans les mois à venir.

Alors que les appels à appliquer l'article 102 sur l'état d'empêchement du président se multiplient, cet appel s'inscrit dans une approche un peu différente. "Sans avoir à évoquer l’article 102, l’organisation d’une élection présidentielle anticipée reste possible si les promesses, maintes fois réitérées par le président Bouteflika en personne (...) sont assumées au niveau des cercles de pouvoir à l’égard des jeunes générations et de l’avenir du pays", ont conclu les signataires.

