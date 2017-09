Les sourcils tressés: La nouvelle tendance de la rentrée ?

Le nouveau dada des beautistas? Les sourcils!

Jusque-là on se contentait de les épiler ou donner l'illusion de sourcils plus fournis, mais depuis quelque temps on les redessine façon plumes ou barbelés, on les ondule... Et désormais on les tresse. Oui, vous avez bien lu, la tendance qui émerge, ce sont les sourcils tressés.

"Mais pourquoi?" - vous demandez-vous? "Mais pourquoi pas?" - pourrions-nous vous répondre. Si l'on considère le visage comme un canevas et une source d'inspirations inépuisable, on peut imaginer de multiples autres courant émerger.

L'artiste maquilleur Eros Gomez a partagé ce cliché aimé par plus de 171 888 personnes. Il n'en fallait pas plus pour que le phénomène se répande comme une traînée de poudre. Cela prendrait des heures à en croire l'instigateur du courant. Les poils étant courts, armez-vous de patience si vous souhaitez créer l'illusion parfaite.

Voici le cliché partagé par Eros Gomez.

