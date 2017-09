La RAM ouvrira mardi prochain une nouvelle ligne Casablanca-Essaouira

RAM - La compagnie nationale Royal Air Maroc a annoncé mardi qu'elle desservira, à partir du 12 septembre courant, Essaouira au départ de Casablanca à raison de trois vols par semaine.

"La nouvelle ligne aérienne Casablanca-Essaouira, mise en place dans le cadre d’une convention signée avec la région Marrakech-Safi, renforce ainsi le réseau domestique de la compagnie qui compte désormais 22 liaisons reliant les différentes villes du Royaume", indique la RAM dans un communiqué.

Efforts conjoints



Répondant aux attentes des opérateurs économiques et touristiques d’Essaouira, l’inauguration de cette ligne fait suite aux efforts conjoints de la compagnie, du ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale ainsi que de l’ensemble des acteurs régionaux institutionnels et professionnels.

Elle va permettre de contribuer au développement d’une destination riche d’un fort potentiel touristique grâce à ses atouts naturels, historiques et culturels, notamment sa médina classée depuis 2001 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Essaouira qui accueille aussi tous les ans depuis 20 ans un des festival les plus célèbre du royaume, le Festival de musique Gnaoua.

"Grâce à cette ligne", souligne la même source, "Essaouira sera reliée directement à la métropole casablancaise et elle sera surtout connectée aux 90 destinations internationales du réseau de Royal Air Maroc".

"L’ouverture de cette liaison s’inscrit dans la mission de Royal Air Maroc en tant qu’acteur majeur de la promotion et du développement touristique national. La compagnie renforce également son implication au service du développement territorial dans le cadre de la stratégie de régionalisation avancée du Royaume", souligne Abdelhamid Addou, président Directeur Général de la RAM, cité par le communiqué.

800 DH aller-retour

Les vols seront opérés en ATR72 d'une capacité de 70 sièges. Le vol est proposé à des tarifs fixes : 400 DH l’aller simple en classe économique (aller-retour : 800 DH) ; et 800 DH l’aller simple en classe affaires (1.600 DH l’aller-retour).

Les vols sont d’ores et déjà proposés à la vente sur le site www.royal airmaroc.com, dans les agences commerciales de la compagnie et sur le réseau des agences de voyages.

Les horaires des vols sont fixés au départ de Casablanca:

- Les mardis à 22h50 (Arrivée à 00H10)

- Les vendredis à 14H10 (Arrivée à 15H30)

- Les dimanches à 22H50 (Arrivée à 00H10)

Concernant les vols au départ d’Essaouira, les horaires sont les suivant:

- Les Lundis à 08H00 (Arrivée à 09H10),

- Les Mercredis à 08H00 (Arrivée à 09H10)

- Les Vendredis à 16H10 (Arrivée à 17H20)